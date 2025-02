"Os sensíveis estão indicados ao Oscar hoje", diz Selton Mello sobre 'Ainda estou aqui'

Selton Mello, em entrevista ao Conexão GloboNews, celebrou a indicação histórica de Ainda estou aqui a melhor filme, principal categoria da premiação. Segundo o ator, a indicação era sonhada pela equipe do longa e mostra a potência criativa dos brasileiros. Ele ainda afirmou que a indicação faz uma reparação à família Paiva. Para Mello, "os sensíveis estão indicados ao Oscar hoje".

"Eu confesso que eu já esperava, eu estou na turma que acharia um absurdo se a Nanda (Fernada Torres) e o filme estrangeiro também, pois a gente estava muito bem depois do Globo de Ouro. Agora melhor filme eu acordei o hotel. Estou na Austrália é meia-noite e meia aqui para mim e sei lá como vou dormir", celebrou Mello.

O ator também falou sobre interpretar Rubens Paiva — político assassinato na Ditadura Militar — e ainda considera o longa como o corpo de Rubens Paiva que nunca foi encontrado. "Mas do que imitar como ele falava ou como ele andava, eu estava mais interessado em uma aproximação mais espiritual sobre ele".

Ele ainda ressaltou a importância de Ainda estou aqui. “O filme vem num momento perfeito, e ele tem feito um sucesso enorme por onde passa porque todo mundo se identifica. Se identifica na dor, na perda de alguém da família, no momento do mundo, de medo, o que pode acontecer amanhã. Então, assim, uma indicação de Melhor Filme coloca o filme e o tema na mesa".

Antes da entrevista, o ator fez uma publicação no Instagram celebrando a indicação tripla no Oscar. "Brasil no topo", escreveu o ator ao compartilhar uma foto com ele; Walter Salles, diretor do filme; e Fernanda Torres, protagonista do longa.

Três indicações

Os indicados ao Oscar 2025 foram anunciados ao vivo nesta quinta-feira (23/1). Ainda estou aqui está concorrendo na categoria de melhor filme junto com Emilia Pérez, Nickel Boys, Anora, O brutalista, Wicked, Conclave, Duna: parte 2, Um completo desconhecido e A substância.

O longa de Walter Salles também concorre na categoria de melhor filme estrangeiro. Já Fernanda Torres, que deu vida a Eunica Paiva, concorre como melhor atriz.