Saiba quem são as concorrentes de Fernanda Torres no Oscar 2025

Demi Moore, A substância

Vencedora do Globo de Ouro 2025 de melhor atriz em filme de comédia ou musical, Moore é forte concorrente de Torres no Oscar, uma vez que a categoria principal de atuação não é dividida em gêneros cinematográficos, como em outras premiações.

Apesar da longa carreira em Hollywood, esta também é a primeira indicação da estrela de A substância ao Oscar, assim como Fernanda Torres.

Além do Globo de Ouro, a interpretação de Moore no longa de terror venceu a categoria em premiações da Columbus Film Critics Association, UK Film Critics Association, North American Film Critic Association, Puerto Rico Critics Association e outros. A atriz também foi indicada ao SAG Awards.

Mickey Madison, Anora

Intérprete de uma prostituta do Brooklyn que se casa com o filho de um oligarca russo, a atriz norte-americana de 25 anos venceu, nesta temporada, a principal categoria feminina de atuação em premiações de organizações como Atlanta Film Critics Circle, Boston Society of Film Critics, Las Vegas Film Critics Society e Los Angeles Film Critics Association.

O filme pelo qual é indicada, Anora, foi vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes do ano passado. Madison também foi indicada ao Globo de Ouro de melhor atriz em comédia ou musical, que ficou com Moore. Leia também: Universal lança trailer do filme 'Anora', vencedor da Palma de Ouro

Cynthia Erivo , Wicked

Indicada ao Globo de Ouro em comédia ou musical, a intérprete de Elphaba Thropp no musical que adapta parte da história do Mágico de Oz também compete no SAG Awards e no BAFTA.

Ao Oscar, ela já foi indicada a melhor atriz em 2020, com o filme Harriet. Erivo também é dona de um Tony Awards, principal prêmio do teatro, e de um Grammy, o maior da música.

Karla Sofía Gascón , Emilia Pérez

Ganhadora do prêmio de melhor atriz em Cannes, junto à totalidade do elenco feminino do musical francês que retrata a vida de uma ex-chefe de cartel no México, a espanhola que estrela Emilia Pérez é a primeira pessoa trans a ser indicada a categorias de atuação no Oscar.

Além de Cannes, Gascón foi agraciada na mesma categoria, pelo papel de Pérez, com o Prêmio do Cinema Europeu e foi indicada ao Globo de Ouro de melhor atriz em filme de comédia ou musical, o qual perdeu para Demi Moore. Leia também: Por que mexicanos odiaram ‘Emilia Pérez’ e se sentiram ofendidos pelo filme