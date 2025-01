Internautas resgatam tweet antigo de Nikolas Ferreira sobre sexo no BBB

Nos últimos dias, internautas resgataram um tweet antigo do deputado federal Nikolas Ferreira (PL) falando sobre Big Brother Brasil. No post, realizado no dia 8 de janeiro de 2013, ele demonstrava surpresa por nenhum participante daquela edição ainda ter feito sexo no reality.

"Ó milagre não ter ninguém transado até agora no BBB", escreveu Nikolas. Vale destacar que, na época da publicação, ele tinha apenas 16 anos de idade. Além disso, o mineiro é evangélico e conservador.