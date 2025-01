Fernanda Torres celebra 'Ainda estou aqui' no Oscar: "Inimaginável"

Em um vídeo publicado no Instagram, Fernanda Torres celebra as indicações do filme Ainda estou aqui na 97º edição do Oscar. O longa concorre nas categorias de melhor filme, melhor filme internacional e melhor atriz (Fernanda Torres).

"Queridos, eu não tenho o que falar. Eu queria agradecer ao Walter, à generosidade que ele teve comigo nesse filme, ao fato do nosso filme está indicado não só para filme de língua estrangeira, mas melhor filme do ano. Isso é uma coisa inimaginável!", iniciou a atriz. "Eu queria agradecer à equipe toda!"

"Acima de tudo, eu quero agradecer e homenagear essa mulher extraordinária chamada Eunice Paiva, que está por trás disso tudo, que é a geradora disso tudo, e ao Marcelo Paiva, que escreveu esse livro extraordinário e que nos possibilitou fazer esse filme", continuou a atriz, emocionada.

"Eu jamais vou esquecer, é uma coisa histórica e emocionante para mim, pela minha mãe ter estado nesse lugar 25 anos atrás, pelas mãos do Walter. E, também, pelo o que isso significa para o cinema brasileiro e para a cultura brasileira." "Eu estou muito emocionada, muito surpresa. E queria dizer que eu amo o Brasil! Estou muito orgulhosa de uma história brasileira fazer sentido no mundo e nos trazer essa alegria."

"Um beijo imenso! Estou muito feliz, muito assustada, muito orgulhosa! E viva à Eunice Paiva!", finalizou.

Nesta quinta-feira (23/1), a academia do Oscar divulgou os indicados da 97º edição da premiação. Primeiro filme brasileiro indicado na categoria de melhor filme, Ainda estou aqui concorre com Emilia Pérez, Nickel boys, Anora, O brutalista, Wicked, Conclave, Duna: parte 2, Um completo desconhecido e A substância na categoria.

A premiação ocorrerá no dia 2 de março, às 21h (horário de Brasília) e será transmitida ao vivo pelo canal da TNT e pela plataforma de streaming Max.



*Estagiário sob a supervisão de Ronayre Nunes