Oscar 2025: Saiba curiosidades sobre a 97ª edição

Nesta quinta-feira (23/1), foi divulgada a lista de indicações da 97ª edição do Oscar. Assim como em anos anteriores, 2025 quebra recordes e garante novos marcos na história da premiação. Após analisar a lista, o Correio separou algumas curiosidades escondidas.

Pela primeira vez, uma atriz transsexual — Karla Sofia Gascon — concorre a Melhor Atriz, por sua perfomance no filme Emilia Perez. O musical compete na categoria de Melhor Filme ao lado de Wicked, e marca a segunda vez que duas obras musicais disputam ao prêmio principal no mesmo ano. Esse feito ocorreu pela primeira e única vez em 1968, por Oliver! e Funny girl - Uma garota genial.



Nas categorias de som, o mixador Andy Nelson (Wicked) se torna o segundo maior indicado com 25 nomeações, apenas atrás do compositor John Williams, com 54 indicações em filmes como Star Wars, Tubarão e Indiana Jones. Ainda em música, a cantora Diane Warren está competindo pelo oitavo ano consecutivo na categoria de Música Original pela composição The Journey, no longa-metragem Batalhão 6888.

Por Melhor Documentário e Melhor Curta Documentário, Eric Nyari tornou-se a segunda pessoa a ser indicada nas duas categorias simultaneamente, com o trabalho Black Box Diaries e Instruments of a Beating Heart. Esse marco pertencia apenas a Charles Guggenheim, em 1994.

