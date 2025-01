Ainda estou aqui estimula o talento e a reflexão

Nesta quinta-feira (23/1), a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou a lista dos indicados ao Oscar deste ano. Entre os concorrentes, o filme brasileiro Ainda estou aqui entrou na disputa por três categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Atriz. Ao Correio, o produtor de cinema Marcos Likoki e o crítico de cinema Claudio Valentinetti comentam sobre as indicações.

Para Ligoki, o Brasil tem um potencial cinematográfico gigantesco, o que permite à premiação estadunidense dar uma dimensão desse potencial ao resto do mundo: “É uma celebração para a gente que atua há anos para fortalecer a indústria, que enfrenta tantos desafios internos com dificuldades. A notícia também funciona como um estímulo para os talentos que estão aqui e para investidores que gostam do setor, mas que permanecem distantes devido à mecânica de investimento no Brasil”.

O produtor também ressalta que os políticos brasileiros deveriam olhar para este momento como uma grande oportunidade e agir para fortalecer iniciativas que estruturam o setor cinematográfico para antigos e novos nomes. Já Valentinetti destaca a importância do longa para o país: “Esse é um filme extremamente importante por trazer algo que estava meio escondido até agora. Ainda estou aqui revela a todos a ditadura militar, uma situação que não deve nunca mais se repetir”.