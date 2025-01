Comunidade cênica de Brasília celebra indicações de Ainda estou aqui

Ainda estou aqui faz história com três indicações ao Oscar e oferece um instante de alegria ao povo brasileiro. Embora o longa-metragem de Walter Salles retrate uma tragédia, ele também lembra à nação que "a arte pode perdurar ao longo da vida, mesmo em tempos difíceis", conforme destacou Fernanda Torres ao receber seu primeiro Globo de Ouro. A persistente falta de apoio financeiro e os preconceitos em relação às produções cinematográficas nacionais ainda assombram muitos cineastas no Brasil. Por isso, a celebração é coletiva, e os cineastas brasilienses comemoram com entusiasmo, pois essa vitória é de todos nós.

Ao Correio, a cineasta e atriz Glória Teixeira explica por que o alcance da indicação é tão importante para o país. Em um contexto de sucateamento do mercado cultural — uma realidade que se intensificou durante o mandato anterior — o triunfo de Walter e Fernanda retoma esse direito fundamental. “Entendo que, quando curadores de festivais tão relevantes como o Oscar selecionam um filme estrangeiro, estão reconhecendo a importância daquele tema para outros povos; afirmando que aquele produto transcende o interesse nacional e se torna de relevância global”, ressalta.

A cineasta destaca o impacto que o filme trouxe para o cinema nacional. “A indicação de um filme brasileiro ao Oscar é extremamente significativa para os profissionais da sétima arte, pois abre portas para o reconhecimento do produto nacional, coloca o nome do país em evidência e ainda promove a formação de uma nova geração de público, estimulando o interesse pela formação artística e técnica em audiovisual”, explica.

O ator brasiliense Adair Gomes complementa ao afirmar que a visibilidade obtida em festivais internacionais pode inspirar novos talentos e impulsionar a produção cinematográfica brasileira, reforçando a importância de contar histórias que ressoem tanto localmente quanto no cenário global. “Essa indicação e outras como a de Cannes e Veneza dão um panorama sobre quais histórias a América Latina está interessada. Considerando os atravessamentos políticos destes últimos anos. A indicação mostra o reconhecimento da qualidade dos filme produzidos no Brasil”, afirma.