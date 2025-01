Circo Vitória oferece oficinas circenses gratuitas no Gama

A partir desta semana, o Circo Vitória organizará espetáculos e oficinas circenses gratuitas no Gama para crianças e adolescentes por dois meses. As inscrições podem ser realizadas pessoalmente, nas redes sociais da trupe ou pelo telefone (61) 98381-5537.

De Vani a Eunice Paiva: 5 papéis que mostram talento de Fernanda Torres

As aulas, que ocorrerão às segundas e terças-feiras, nos períodos matutino e vespertino, serão no Setor Central, da Ponte Alta Norte, ao lado da 14ª Delegacia de Polícia. Nas segundas, a partir das 9h, haverá oficinas de bambolê e cama elástica, enquanto à tarde, a partir das 14h, será a vez dos malabares e liras. Já nas terças, nos mesmos horários pela manhã do dia anterior, os participantes poderão interagir com slackline e tecido, enquanto às 15h, irão praticar o trapézio.

Ainda estou aqui estimula o talento e a reflexão

A iniciativa faz parte de um circuito de oficinas circenses que passará por cinco regiões administrativas ao longo de dez meses. Para Loiri Teresinha Mocellin, administradora do Circo Vitória, o projeto, além de proporcionar acesso à arte, diversão e inclusão, revela novos talentos e inspira os jovens a explorar suas potencialidades criativas. A partir de março, a trupe seguirá para o Recanto das Emas.