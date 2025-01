Documentário sobre Milton Nascimento ganha primeiro teaser

O teaser do documentário Milton Bituca Nascimento foi divulgado nesta quarta-feira (22/1). No material compartilhado,depoimentos de grandes nomes, como Caetano Veloso, Chico Buarque, Djavan, Spike Lee e Quincy Jones são apresentados ao público. A produção, que acompanha a turnê de despedida do cantor, capta momentos inéditos e emocionantes da trajetória do artista.

Acompanhe a indicação ao Oscar; Fernanda Torres é uma das favoritas

Milton Bituca Nascimento reflete sobre o impacto das composições do compositor, que com a sua simplicidade, conquistou fãs e provocou reflexões profundas. O longa será exibido, pela primeira vez, na Mostra de Cinema de Tiradentes, neste domingo (26/1) às 18h, em uma sessão ao ar livre.

Como MC Daniel se tornou um dos maiores funkeiros do Brasil

Nos cinemas, a estreia oficial está marcada para o dia 20 de março. Dirigido por Flavia Moraes, o documentário seguiu por dois anos Milton Nascimento para retratar de uma maneira fiel a profunda conexão do músico com sua arte e seus fãs.