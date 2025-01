Heloísa Périssé retorna como grande vilã de "Êta Mundo Melhor!"

Após quase uma década longe das novelas, Heloísa Périssé está de volta! A atriz foi escalada para viver Zulma, a grande vilã de Êta Mundo Melhor!, novela das seis da Globo que estreia em junho, substituindo "Garota do Momento". A trama, que dá continuidade ao universo encantador de "Êta Mundo Bom!" (2016), assinada por Walcyr Carrasco, trará novos desafios, conflitos familiares e personagens marcantes.

Heloísa, cujo último papel fixo em novelas foi em A Lei do Amor (2016) e uma breve participação em "Novo Mundo" (2017), está entusiasmada com o convite. Sua personagem, Zulma, é uma criação inédita no enredo e promete roubar a cena. Prima do vilão Ernesto, vivido por Eriberto Leão, Zulma administrará um orfanato onde estará o filho perdido do casal Candinho (Sergio Guizé) e Filó (Débora Nascimento). O reencontro com o menino será um dos principais pontos da trama, envolto em muito mistério e manipulação por parte da nova vilã. As informações são da colunista Carla Bittencourt, do portal Leo Dias.

Candinho enfrentará o luto pela morte de sua mãe, Anastácia (Eliane Giardini), enquanto tenta se reerguer emocionalmente. Sem saber da localização de seu filho, o caipira terá de lidar também com uma traição familiar: Celso (Rainer Cadete), inconformado por ter sido excluído da herança da tia, buscará vingança com o apoio de Sandra (Flávia Alessandra), que retornará com planos ardilosos ao lado de Ernesto.

A direção artística ficará a cargo de Amora Mautner, prometendo um toque contemporâneo à narrativa de época e reforçando o caráter inovador da novela. Êta Mundo Melhor! promete atrair tanto os nostálgicos fãs de "Êta Mundo Bom!" quanto novos espectadores, misturando leveza e emoção com atuações de peso e reviravoltas inesperadas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O post Longe das novelas desde 2017, Heloísa Périssé é escalada para viver a grande vilã de ‘Êta Mundo Melhor!’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.