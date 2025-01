Instagram Grávida, Dani Calabresa revela ter mais embriões congelados e especula sexo do bebê que espera

A humorista Dani Calabresa, de 43 anos, compartilhou detalhes emocionantes sobre sua primeira gravidez, fruto de seu casamento com o publicitário Richard Neuman. Em um vídeo nas redes sociais, ela contou como o sonho de ser mãe foi revivido após conversas com o marido e destacou a importância do congelamento de óvulos em sua jornada. "Hoje, com 43 anos, estou realizando essa bênção graças à FIV. É uma opção que aumenta as nossas esperanças", revelou.

Dani também falou sobre a previsão de sua amiga Bella Alelaf, que sonhou com sua gravidez em outubro. Curiosamente, o procedimento de fertilização ocorreu no dia 23 daquele mês e foi um sucesso. "Ainda não sabemos o sexo, mas sinto que é um menino. Foi tudo muito emocionante e conectado", comentou a atriz, com gratidão e emoção.

Ao anunciar a gravidez publicamente, Dani admitiu ter sentido uma mistura de ansiedade e alegria. "Antes de postar, fiquei angustiada. Era algo só nosso, protegido. Mas, depois, recebemos tantas mensagens lindas, tanta energia positiva. Foi incrível", compartilhou. O relato mostrou o lado humano da artista, que vive intensamente cada etapa desse momento especial.

Apesar dos desafios da gestação, Dani mantém o bom humor que a caracteriza. "Tirando as possíveis hemorroidas e o bico rachado, está sendo um período mágico e emocionante", brincou. Ela prometeu continuar compartilhando sua experiência com os fãs, oferecendo inspiração e criando um espaço de troca de dicas e emoções. "É uma terapia", concluiu, mostrando a conexão especial que desenvolveu com seu público nesse novo capítulo de sua vida.