Xbox Developer_Direct apresenta os próximos lançamentos

O primeiro evento da Microsoft no ano, o Xbox Developer_Direct, voltou nesta quinta-feira (23/1) mostrando os estúdios e os desenvolvedores por trás dos próximos títulos que vão aparecer no console, com as datas de lançamento. Na conferência, ocorreu o anúncio inédito de Ninja Gaiden 4, sequência da franquia mais recente da Koei Tecmo, que voltou para um novo título.

Clair Obscur: Expedition 33

O RPG de turno da Sandfall Interactive conta com um elenco estelar, com Charlie Cox, o Demolidor da Netflix e Andy Serkis, o Gollum de O Senhor dos Anéis, e teve detalhes importantes sobre sua trama apresentada no novo material. Clair Obscur: Expedition 33 conta a história do Pintor, esse que será o vilão da história, que usa seu pincel mágico para fabricar uma tela com um número, todas as pessoas que estiverem próximo dessa idade ou que completaram essa idade morrem um tempo depois.

O jogo vai acompanhar a Expedição 33 que vai tentar impedir o Pintor, o trailer mostra em detalhes sua alta fantasia com os personagens utilizando magia e eventos de reação rápida para evitar o dano inimigo. Fora isso, a ambientação como um todo mostra diversas ilhas exploráveis, além de diferentes modos de travessia.



Clair Obscur: Expedition 33 estará disponível para PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC no dia 24 de abril.

South of Midnight

O próximo jogo da Compulsion Games ganhou um vídeo especial mostrando os bastidores de seu desenvolvimento, com uma arte no estilo stop-motion, South of Midnight traz Hazel que descobre um mundo mágico além da realidade.

Inspirado fortemente no folclore sulista americano, os ambientes serão baseados nessas criaturas místicas e refletirão seus domínios nessas regiões. South of Midnight estará disponível em 8 de abril Xbox Series X|S e PC.

Doom: The Dark Ages

O novo título da saga Doom recebeu um novo trailer mostrando a agressividade com que o Doom Slayer vai voltar. Mais detalhes do escudo com lâminas foram apresentados, das fases com voo e do robô gigante também foram comentados. E depois de muito mistério, uma data foi anunciada para Doom: The Dark Ages que chega em 15 de maio para PC, PlayStation 5 e Xbox Séries X|S.

Ninja Gaiden 4

Ninja Gaiden voltou sob a mão da Koei Tecmo, Platinum Games de Bayonetta e da Team Ninja de Metal Gear Rising: Revengence. Com um trailer inédito, o jogo foi anunciado no evento especial dos estúdios da Xbox mostrando um gameplay com o novo protagonista, Yakumo enfrentando diversos inimigos com suas habilidades de espada. Mas a saga não se esqueceu de seu protagonista original da saga Sigma, Ryu também volta com um gameplay diferente do novo personagem.



Ninja Gaiden 4 traz a clássica jogabilidade dinâmica e focado em ação do mundo do hack ‘n’ slash, com bastante sangue e movimentos de execução, mostrando que Yakumo não terá dó dos seus oponentes. Ninja Gaiden 4 chega no outono de 2025 para Xbox Series X|S, PC e PS5.