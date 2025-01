Filha de Johnny Depp e Vanessa Paradis aparece nua em filme de terror

Lily-Rose Depp, filha de Vanessa Paradis e Johnny Depp, surpreendeu os fãs em sua mais recente atuação em Nosferatu, um filme de terror dirigido por Robert Eggers. No longa, a atriz de 25 anos protagoniza cenas de nudez impactantes, mergulhando de cabeça em uma adaptação moderna do clássico gótico. Com base na obra de Bram Stoker e com o toque único de Eggers, o filme se passa na Alemanha do século 19 e acompanha a obsessão de um vampiro pelo mistério de Ellen, vivida por Depp.

A trama se desenrola quando o Conde Orlok, interpretado por Bill Skarsgård, busca um novo lar e se cruza com Thomas Hutter (Nicholas Hoult), um vendedor de imóveis que logo se vê no centro de um pesadelo indescritível. Enquanto Orlok persegue o que deseja, Ellen, atormentada por sonhos premonitórios, se vê cada vez mais envolvida com a criatura sombria que habita um castelo isolado. A relação mórbida entre a personagem e o vampiro dá origem a uma série de eventos grotescos, onde o perigo ronda os dois.

O filme exibe a marca registrada de uma história gótica, com cenas intensas e perturbadoras. A sequência inicial, que apresenta o sonho aterrador de Ellen, se destaca, mostrando a personagem sendo estrangulada por uma garra monstruosa, depois de passar por uma série de momentos de histeria. Esse é apenas o começo de uma jornada de violência e paixão, onde o sangue se mistura ao mistério e à tensão.

O tom sombrio do filme é enriquecido por uma série de elementos góticos, como caixões se abrindo, ratos devorando suas vítimas e lobos ameaçando o caminho dos protagonistas. Em Nosferatu, o Conde Orlok se torna a personificação do mal, e a conexão entre ele e Ellen, marcada por uma atração macabra, é o que move a narrativa até seu desfecho chocante.