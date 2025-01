Preta Gil toma decisão importante e recebe apoio de famosos

Preta Gil publicou um vídeo nas redes sociais atualizando sobre seu estado de saúde. A cantora está internada há mais de um mês após passar por uma cirurgia para remover focos de câncer do corpo. Neste domingo (26/1), ela contou que usará a bolsa de colostomia definitiva no abdômen.

Leia também: Léo Santana agita público de Brasília com a turnê PaGGodin

"Eu não tinha ideia que essa cirurgia fosse ser tão difícil. Os médicos falaram, mas a gente nunca acredita", disse Preta. "Eu tive que colocar uma bolsa de colostomia, dessa vez definitiva e não provisória como foi a do ano passado. Dessa vez vou ficar para sempre com essa bolsinha", continuou.

Apesar da preocupação dos fãs, a cantora explicou que está focando na saúde e se recuperando bem. "Estou me alimentando, me exercitando, melhorando a cada dia", ressaltou. Nos comentários do vídeo, diversos famosos compartilharam mensagens de apoio.

"Sempre contigo", disse Ludmilla. "Muito amor e muita fé", escreveu Sandy. "Concentre na sua recuperação, estamos emanando muitas energias boas", disse Lilian Aragão. Tata Werneck fez o seguinte desejo: "Você tá linda, Pretinha! Vai dar tudo certo". "Muito amor pra você", escreveu Fátima Bernardes.

Leia também: Fernanda Torres ganha prêmio de melhor atriz no Satellite Awards

No fim do ano passado, Preta Gil foi para Nova York em busca de novos tratamentos. "Eu vim ter uma consulta com uma médica oncologista especialista no tipo de tumores que eu tenho. Foi a pedido dos meus médicos no Brasil, para que a gente ouvisse uma segunda opinião", explicou na época.