Rock Sinfônico é atração em frente ao Museu da República

Sexta-feira, 14 de fevereiro, começa o Rock Sinfônico, evento que reúne a Orquestra Filarmônica de Brasília, sob a regência do maestro Thiago Francis, com bandas locais de rock. O festival ocorre entre os dias 14 a 16 de fevereiro, em frente ao Museu Nacional da República. A entrada é gratuita, mediante retirada antecipada do ingresso no site oficial no Sympla.

O projeto traz uma nova linguagem aos clássicos do rock, com arranjos orquestrais, além de proporcionar ao público uma viagem pela história da música brasileira. No dia 15, a programação será dedicada a homenagear grandes nomes da música pop brasileira, como Rita Lee, Cazuza e Cássia Eller.

A abertura do evento contará com a Banda 4 Estações e a Orquestra Filarmônica, em tributo ao Legião Urbana. No dia 15, a Banda All Stars homenageará ícones da música brasileira. Já no encerramento, dia 16, a Banda All Stars e a Orquestra se juntarão para celebrar o rock da capital.