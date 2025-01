Carla Marins relembra relação abusiva de personagem

Carla Marins, atriz, viveu a insuportável Joyce, de História de Amor, trama de Manoel Carlos, que será reprisada na Edição Especial. A artista tem consciência que a personagem sofreu um relacionamento abusivo com Caio (Ângelo Paes Leme) na trama.

"Hoje percebo a relação abusiva que Joyce viveu com o Caio, algo naturalizado e pouco problematizado décadas atrás. Acho que o Caio é que seria cancelado e não torceriam pra ela ficar com ele e, sim, com Bruno (Claudio Lins), um gentleman", comentou a atriz numa entrevista ao Gshow, em junho de 2023, quando a trama foi disponibilizada no Globoplay.

Afastada das novelas, Carla Marins tem consciência que Joyce, de História de Amor, foi um divisor de águas na sua carreira.

"Joyce foi um desafio pra mim quando me vi escalada pelo Paulo Ubiratan pra viver essa adolescente que engravidava do primeiro namorado no alto dos meus 27 anos na época. Trabalhamos com afinco na composição dela pra ser o mais verossímil possível. Além da responsa de ser a filha que enfrentava a Helena do Manoel Carlos", contou.

História de Amor voltando, pra revermos cenas bem feitas, com ótimos atores, um ótimo roteiro e direção. Novelão!



Regina duarte | Carla Marins | Ângelo Paes Leme | Manoel Carlos #HistóriaDeAmor pic.twitter.com/HL91f7Ledn January 27, 2025

