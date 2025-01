Sexta edição da Festa das Águas celebra Dia de Iemanjá na Praça dos Orixás

Neste sábado (1/2) e domingo (2/2) a praça dos Orixás recebe a sexta edição da Festa das Águas, evento em homenagem à Iemanjá, orixá das águas salgadas e celebrada nacionalmente no dia dois de fevereiro. Com entrada gratuita, a programação inicia-se às 16h com feira de artesanato, espaço gastronômico, contação de histórias, espaço para crianças e shows locais e nacionais.

Na beira das águas do Lago Paranoá, a festividade também celebra Oxum, orixá das cachoeiras e rios, e tem início com a abertura das Feiras de Artesanato Tradicional e de Gastronomia Afro, paralelamente à vivência Sabedoria dos Contos Africanos e Ameríndios e Contação de Histórias para Crianças, conduzida por Mãe Vilcilene Ty Jagun.

A programação musical de sábado é inteiramente candanga e começa com a apresentação das Sambadeiras de Bimba Filhas de Biloca, seguida da Banda Patacori. A noite se estende com O Encontro de Baque Virado, os grupos Zenga Baque Angola, Maracatu do Boiadeiro Boi Brilhante, Baque Dandalunda, Tambores do Amanhecer, Baque Mulher e Baque do Verde. Encerrando o primeiro dia, Samba da Tia Zélia e Letícia Fialho sobem ao palco montado na Praça dos Orixás.

No domingo (2/2), dia de Iemanjá, o coletivo das Yás do DF e Entorno conduz o Toque Sagrado para Iemanjá e Oxum, às 16h. À noite, o público recebe as cantoras brasilienses Fernanda Jacob e Ana Êoketu, seguidas da apresentação da Orquestra Alada Trovão da Mata. Para finalizar a celebração, o grupo candango 7naRoda se apresenta ao lado de Mariana Aydar, de São Paulo.

Serviço

Festa das águas

Sábado (1/2) e domingo (2/2), a partir das 16h, na Praça dos Orixás (St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 2). Entrada gratuita.