Alok e BaianaSystem se unem em releitura eletrônica de “Miçanga”

Alok, um dos maiores DJs do mundo e embaixador do Tomorrowland Brasil, acaba de lançar uma nova versão de Miçanga, um dos hits mais marcantes do grupo BaianaSystem.

A faixa, que mistura a energia do Afro House com uma pegada eletrônica, chegou às plataformas digitais na última sexta-feira (24). Este lançamento marca o início do projeto “Something Else”, em que Alok promete explorar uma identidade musical mais experimental, misturando o eletrônico com influências de suas raízes brasileiras.

A nova versão de “Miçanga” é uma colaboração inédita entre Alok, BaianaSystem e os produtores Kawz e Stephan Jolk.

A parceria chega em um momento especial, às vésperas do Carnaval 2025, no qual tanto Alok quanto o grupo BaianaSystem vão comandar trios elétricos no circuito Barra-Ondina, em Salvador.

“Essa música tem uma força única. O BaianaSystem sempre foi referência na cena musical brasileira, e trazer essa essência para o universo eletrônico foi um processo muito especial. Trabalhar ao lado do Kawz e do Stephan Jolk tornou tudo ainda mais incrível”, afirmou Alok, destacando a sinergia entre os artistas.

Além de fortalecer a conexão entre o eletrônico e as batidas brasileiras, a faixa também representa o potencial da música para ultrapassar fronteiras e estilos.

Alok: “Something Else” um novo capítulo na carreira

O projeto “Something Else” surge como um espaço onde o DJ explora sons mais experimentais, indo além do que se espera do mainstream. A estreia aconteceu no renomado festival Universo Paralello, nas praias paradisíacas da Bahia, e continuou no festival Zamna Tulum, no México, em janeiro de 2025.

Alok compartilhou que este projeto é uma forma de se reconectar com suas origens e expandir os limites de sua música. Com “Miçanga” abrindo os trabalhos, fica claro que o DJ está disposto a arriscar e trazer algo inovador para os palcos.

O ano também será especial para a música brasileira no cenário internacional.

Alok está confirmado no line-up do Coachella 2025, onde se apresentará aos sábados (12 e 19 de abril). Ele dividirá a responsabilidade de representar o Brasil com Anitta, que retorna ao festival com a turnê “Baile Funk Experience”, e Vintage Culture, que se apresentará às sextas.

A presença de nomes como Alok, Anitta e Vintage Culture no Coachella reforça o impacto global da música brasileira. “Levar um pouco do Brasil para o mundo é sempre uma honra”, disse Alok em recente entrevista.

Com “Miçanga” e o projeto “Something Else”, o DJ prova mais uma vez que está disposto a inovar e deixar sua marca, tanto no Brasil quanto fora dele.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis