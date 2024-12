Orixás femininos são homenageados em evento da cultura afro-brasileira

O festival Divas do Samba e o Instituto Rosa dos Ventos oferecem atividades gratuitas em prol das culturas tradicionais afro-brasileiras, do protagonismo feminino no samba e em homenagem às Yabás — orixás femininos das religiões de matriz africana.

No Clube do Choro, as cantoras do Divas do Samba tomam conta do festival nesta sexta (6/12) e neste sábado (7/12), às 19h.

Na Praça dos Orixás, o evento, que começa às 10h contará com Roda de Conversa, acarajés para venda e uma oficina de Samba de Roda, com muita cantoria.

A presidente do Instituto Rosa dos Ventos, Stéffanie Oliveira, explicou que celebrar a afrobrasilidade é muito significativo, sobretudo quando as mulheres a representam, honram e fortalecem os legados ancestrais. “Esse momento das oficinas afro-candangas é potente, pois também celebra as entidades femininas de matriz afro. Nesse encontro do Circuito Candango de Culturas Populares, o samba se transforma em um canto coletivo, conduzido pela potência feminina que mantém vivas as raízes das culturas tradicionais”, afirmou.

O encontro começará com a roda de conversa, que tem o propósito de estabelecer reflexões sobre o papel e representatividade de mulheres no samba, tendo em vista as conexões das culturas tradicionais, fortalecendo laços entre o passado e o presente. Clécia Queiroz (BA), Karynna Spinelli (PE), Fernanda Jacob (DF) e Mirian Marques (DF), a presidente do Instituto e a diretora-geral, Ellen Oliveira, marcarão presença do início até o término da ponderação, previsto para as 14h.

Logo após, as pessoas serão conduzidas à oficina Samba de Roda, que será marcada por atividades que apresentam e ensinam sobre o ritmo originário do Recôncavo Baiano, matriz fundamental para o nascimento de diversas vertentes do samba. O Coletivo das Yás do DF (comunidade afro-candanga) juntamente ao grupo Sambadeiras de Bimba são responsáveis por coordenar esta atividade.

Festival Divas do Samba

A festividade será no Clube do Choro de Brasília, no Eixo Monumental, e comemora o Dia Nacional do Samba, nesta sexta (6/12) e no sábado (7/12), às 19h.

A entrada é gratuita, mediante 1kg de alimento não perecível. Após as 20h, as pessoas podem entrar até a lotação máxima do espaço.

Nesta sexta (6/12) o palco do Divas recebe Clécia Queiroz, Karla Sangaleti e Mirian Marques.

No sábado(7/12), Karynna Spinelli, Fernanda Jacob e Gija Barbieri tomam conta do cenário.

Serviço

Roda de Conversa e Oficina de Samba de Roda

Data: 7 de dezembro, a partir das 10h

Local: Praça dos Orixás

Inscrições: https://forms.gle/6ExLE4bQccmi2sqQ6

Evento gratuito

4o Festival Divas do Samba

Datas: 6 e 7 de dezembro

Horário: 19h

Local: Clube do Choro de Brasília, SDC Bloco G, Eixo Monumental

Entrada: gratuita, mediante a entrega de 1kg de alimento não perecível

*Estagiário sob a supervisão de Malcia Afonso