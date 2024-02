Festa das Águas celebra Dia de Iemanjá na Praça dos Orixás

A Festa das Águas, que celebra o dia de Iemanjá, ocorrerá, pela primeira vez, durante dois dias: 2 e 3 de fevereiro. A festividade acontece, tradicionalmente, na Praça dos Orixás, território considerado sagrado pelos adeptos de religiões de matriz africana do Distrito Federal. A praça está na orla do lago Paranoá, ao lado da ponte Honestino Guimarães.

O evento é promovido pelo pelo Instituto Rosa dos Ventos de Arte, Cultura e Cidadania e pela Odoyá Produção Cultural e Audiovisual. Faz parte do Circuito Candango de Artes Populares e é fomentado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF e do Ministério da Cultura. Em sua quinta edição, a Festa das Águas também homenageia as mulheres.

Entre as atrações musicais confirmadas para o encontro, estão artistas como Karynna Spinelli, Tia Surica e Mateus Aleluia Filho. O evento também receberá a Feira de Artesanato Tradicional e a Feira Gastronômica Afro, com comidas ancestrais.

A preservação da praça será discutida no dia 2. A organização da Festa das Águas lembra que o espaço já sofreu episódios de vandalismo, atribuídos à discriminação contra religiões de matriz africana.

Confira programação completa:



Sexta – 2 de fevereiro



15h – Cortejo do Coletivo das Yás e Babás do DF e Entorno

15h30 – Audiência Pública – Reconstrução da Praça dos Orixás

16h – Abertura da Feira de Artesanato Tradicional e da Feira de Gastronomia

Afro

17h – Toque Sagrado para Iemanjá e Oxum – Umbanda e Candomblé

19h – Afro Rum Black (GO)

20h – Capela Imperial (DF)

22h30 – Encontro de Samba de Roda – Cecy Wenceslau (DF) convida

Sambadeiras de Bimba (DF) e Folha Seca (DF)

23h – Mateus Aleluia Filho (BA) e Teresa Lopes (DF)

Intervalos: DJ Pops (DF) + DJ Flávia Aguiar (DF)



Sábado – 3 de fevereiro



16h – Abertura da Feira de Artesanato Tradicional e da Feira de Gastronomia

Afro

17h – Plantio para Iemanjá com banho de cheiro – Coletivo das Yás do DF e

Entorno

18h – Encontro de Baque Virado - Mestra Martinha do Coco (DF) convida

Baque do Encontro (DF), Baque Dandalunda (DF) , Baque do Verde (DF) Baque

Boiadeiro Boi Brilhante (DF).

20h - Orquestra Alada Trovão da Mata (DF)

22h - Encontro de Gerações do Samba - Cris Pereira (DF), Tia Surica (RJ),

Karynna Spinelli (PE) e Breno Alves (RJ)

Intervalos: DJ Flávia Aguiar (DF) + DJ Pops (DF)