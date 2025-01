Prime Video divulga trailer do novo reality Soltos no carnaval

Próximo da maior festa brasileira, a Prime Video divulgou hoje (28/01) o trailer de Soltos no carnaval, reality que acompanha oito solteiros em festa no Rio de Janeiro e em Salvador. Ao longo de oito episódios, o programa acompanha os participantes em clima de romance e drama na época mais alegre do ano.

Leo Alcy, Gabriel Veiga, Ruan Mendes, Raul Botura, Carla Fernanda, Alicia Nery, Bianca Moi e Jodete Rocha são o novo elenco do reality e irão aproveitar blocos de rua e festas exclusivas no Sambódromo. Soltos no carnaval estará disponível no dia 14 de fevereiro para assinantes da Prime Video.



Confira o trailer: