Casal de Brasília conquista a internet com vídeos da rotina de namoro

A vida em casal não poderia ser mais divertida. Esse é o caso de Malu Suassuna, de 22 anos, e Tranquillini, 25, um casal de Brasília que está fazendo sucesso nas redes sociais ao compartilhar a rotina em vídeos. Eles namoram há quatro anos, e gravam vídeos para a internet desde 2023. Atualmente, somam mais de 100 mil seguidores no TikTok e 12 milhões de curtidas na plataforma.

Naturalidade, diversão e autenticidade são marcas registradas nas publicações de Malu e Tranquillini. Os namorados levam a rotina de maneira cômica e animada, e tem como tema recorrente nos vídeos a importância de relacionamentos saudáveis na atualidade, tratando do assunto com bom-humor e leveza. Os dois criaram um estilo próprio de postagem e adaptam as tendências das redes sociais para o formato.

O casal viralizou com um vídeo de "bingo", no qual Malu tenta adivinhar o que o namorado irá fazer ou falar durante uma partida de videogame. A publicação já foi assistida mais de 9,8 milhões de vezes e representou uma virada de chave para o trabalho deles. “A gente começou a postar sempre três vídeos por dia. Então, a gente tinha dez curtidas, dois comentários, um deles era minha mãe e outro minha melhor amiga. Depois do bingo, nós ganhamos o mundo, porque foram 10 milhões de visualizações", diz Malu.

Apesar do sucesso, eles reconhecem que furar a bolha com um vídeo pontual não significa que a fama chegou. Malu e Tranquilini – ou Tranks, como é chamado por amigos e seguidores – se preocupam com a frequência de postagens para manter o engajamento e conseguir novos seguidores. “Todo mundo pode dar um tapa certo e ficar por isso mesmo. Pra mim, o sucesso veio quando a gente postava um vídeo e, em menos de uma hora, ele alcançava números como 6 mil visualizações e mil curtidas. Para mim o sucesso foi isso, alcançarmos números altos em constância", conta Tranks.

A ideia de gravar vídeos para a internet é antiga. Malu e Tranks se definem como “um casal de publicitários apaixonados pela comunicação e pela vida a dois”. Desde 2023, quando conseguiram um destaque em uma publicação isolada, pensavam na possibilidade de investir em um futuro como criadores de conteúdo. “Na época, 600 mil visualizações era muita coisa. Então, a gente ficou surpreso e questionou porque que pegou tantas views. Mas não fizemos nada sobre isso. Essa ideia ficou sempre ali", afirma Tranquilini. Manu completa que eles “ficaram com uma pulguinha atrás da orelha”.

Desde o sucesso com o vídeo do bingo, a frequência de postagens cresceu de três para seis vídeos diários, no mínimo. O casal separa alguns dias da semana para criar ideias, roteirizar, gravar e editar os materiais, e após esse processo programa as datas e horários de publicação. “A gente trabalha muito bem, porque não vemos como obrigação. Nós ligamos a câmera e agimos naturalmente. Eu me divirto muito só de estar na companhia do Tranks. É muito legal podermos dividir a nossa diversão com milhares e até milhões de pessoas", fala a influenciadora.

O apoio dos familiares e amigos do casal foi fundamental para o trabalho dos dois. Desde o princípio, as pessoas ao redor de Malu e Tranquillini os incentivaram e torceram pelo sucesso dos namorados. “Tem amigos nossos, que inclusive aparecem em vídeos que a gente posta, que são nossos principais fãs. Eles são as pessoas que mais nos apoiaram, nos ajudaram a comprar um tripé quando estávamos começando", afirma Malu.

História do casal

A história de amor, que agora conta com muitos fãs, começou em 2017, quando os dois ainda estavam no ensino médio. Malu conheceu Tranks, jogando basquete na escola. “Eu era do time feminino e ele era do time masculino. Eu sempre tive uma quedinha por ele. Ele era dois anos mais velho, jogava basquete comigo, mas nós não ficamos juntos na época do colégio", explica a jovem.

Os dois se aproximaram durante a pandemia e, ao longo dos últimos quatro anos, dividiram a maior parte do dia-a-dia. Malu e Tranks são formados no UniCeub e, desde o início do relacionamento, são muito próximos. "Ao longo do namoro, a gente fez faculdade juntos durante dois anos, somos vizinhos há dois anos, e trabalhamos juntos durante um ano. Então assim, eu estou com ela 24 horas por dia", declara Tranquillini.











A intimidade e o amor dos dois encantam milhares de pessoas de todo o Brasil. Malu e Tranks têm como principal objetivo a criação de uma comunidade com os fãs. O casal busca, por meio das publicações, gerar identificação e carinho, em um espaço em que a companhia deles incentive os espectadores a serem pessoas melhores. “Eu espero que no futuro a gente consiga ter mais carinho e fazer conteúdos ainda melhores pra galera poder se identificar", explica Tranks.