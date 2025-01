BBB25: o que esperar da nova temporada do maior reality do país

A casa mais vigiada do Brasil está de volta na Globo, mas volta com o jogo em um formato diferente. Para comemorar os 25 anos, o Big Brother Brasil de 2025 propõe uma edição com organização inédita. Os participantes entram na casa em duplas no ano em que o tema principal são os laços. O programa estreia nesta segunda-feira (13/1) após a exibição de Mania de você na grade do canal.

Essa edição do BBB traz a novidade envelopada de nostalgia. Além dos 25 anos do programa, a homenagem também é aos 60 anos de Globo. Os quartos são temáticos das grandes novelas da casa, a academia tem menções ao extinto seriado Malhação. Os castigos do monstro também vão remeter a história do programa. "É muita emoção poder estar à frente do programa nesta temporada emblemática que conta a história da Globo e também da televisão brasileira por meio de uma atração que envolve toda a família de forma intergeracional", diz Tadeu Schmidt, que mais uma vez está no cargo de apresentador do programa.

A sexagenária Globo vê mais uma atração da grade comemorar as bodas de prata e decide que isso será exaltado em toda programação. O BBB25 é uma edição comemorativa de um dos maiores, senão o maior e mais relevante, reality do país. "O BBB faz parte da história do Brasil e essa edição consagra esse casamento bem-sucedido que chega às bodas de prata", acrescenta o apresentador.

Dinâmica e formato

Serão 12 duplas, totalizando 24 pessoas na casa. Todas precisam ter algum laço prévio. Entre os participantes anunciados estão mãe e filho, pai e filha, irmãos, irmãos gêmeos, melhores amigos, amigos de infância e casais. As 11 primeiras duplas foram anunciadas durante a programação da Globo da última quinta-feira, enquanto a última será decidida por uma votação popular e anunciada no programa de estreia dessa temporada.

Por mais que em outras edições as famílias já estiveram no BBB, a própria Ana Clara, que hoje é apresentadora da Globo, entrou na casa no BBB18 com a família. Essa á primeira vez que as duplas serão contadas como um participante. Voto no paredão, queridômetro, raio-x, provas, tudo será decidido como se essas duplas fossem uma pessoa só, na primeira fase do jogo.

Na segunda fase é cada um por si. As duplas serão desfeitas e cada um poderá buscar o prêmio individualmente. Dessa forma, apenas um dos 24 nomes que entram na casa hoje poderá sair com a premiação final. Essa dinâmica também possibilita a briga entre pessoas da mesma dupla, ainda mais com a intensa convivência.

O valor que o ganhador vai levar ao final do programa é de R$ 3 milhões. No entanto, com as provas durante o desenrolar das semanas o total que será distribuído entre os participantes chega a R$ 6 milhões, um dos maiores valores já oferecidos pelo reality show na história.

A dinâmica dos participantes anônimos, chamados de pipocas, e famosos, que recebem o título de camarote, continua. Quatro das duplas possuem no mínimo uma pessoa famosa. A atriz Vitória Strada, conhecida pelos papéis nas novelas Salve-se quem puder, Tempo de amar e Espelho da vida, chega a casa com o melhor amigo Mateus; Diogo Almeida, protagonista da última novela das 18h da Globo, entra com a mãe Vilma; a empresária e musa fitness Gracyanne Barbosa faz dupla com a irmã Giovanna; e, na única dupla em que ambos são famosos, os irmãos ginastas Daniele e Diego Hypolito tentam juntos o prêmio.

Novo Big Boss

Mesmo com um formato de jogo inédito, a maior mudança desse BBB está nos bastidores. José Bonifácio Oliveira Brasil, o Boninho, saiu do comando da atração após se despedir da Globo. Quem assumiu foi Rodrigo Dourado, que já tinha papel fundamental para o desenrolar do programa desde a primeira edição.

Em evento no Rio de Janeiro, no qual o Correio esteve presente, Rodrigo Dourado falou, de dentro da casa mais vigiada do Brasil, sobre a emoção de estar no cargo de liderança dos bastidores do BBB pela primeira vez. "Venho me preparando para estar aqui desde 2002, eu faço o BBB desde o início", diz o diretor que exalta a parceria como antigo Big Boss. "É uma pena não termos mais Boninho, mas fica o legado que ele deixou em tantos realidades e produtos da casa, temos uma equipe incrível, apaixonada e dedicada, vamos seguir fazendo o de sempre, inovando, criando surpresas e encantando o público", afirma.

O Correio estava na casa do Big Brother Brasil a convite da Rede Globo.

Análise: Parte da alma da tevê brasileira

Por Pedro Ibarra — Conquistar o marco de um quarto de século no ar é impressionante. Apenas um punhado de títulos na história da programação brasileira conseguiram. Mesmo pensando a nível mundial, chegar aos 25 anos no ar na televisão aberta é uma conquista muito significativa. Porém, o que mais destaca o BBB é o fôlego que o programa tem após todos esses anos.

As primeiras semanas do ano são marcadas nas redes sociais e nas ruas por discussões sobre essa casa, que é vigiada pelo Brasil há mais de duas décadas, mas que não para de ser assunto. Seja por mudanças no formato, figuras que estão no jogo, ou apenas como um quebra-gelo, o BBB é tema nas mais variadas conversas dos brasileiros. Isso, independente de idade, classe social e interesses.

Um programa que muitas vezes acaba depois da meia-noite e que trata de assuntos mundanos entretém o público como uma grande gincana. Uma competição que faz o país se dividir em times, fazer mutirões de votação e até brigar, seja na rua ou virtualmente, sobre as situações que ocorreram na casa.

O Big Brother Brasil chega aos 25 anos e já pode ser colocado como um programa que é parte da identidade dos brasileiros. Seja para reclamar sobre ou para assistir e torcer, o reality está presente no cotidiano do país e mais de uma geração vive sem saber o que era um mundo antes dele ter estreado.

Se essa edição será um sucesso ou um fracasso, ainda é cedo para dizer, mas que o programa é parte da sensação de ser brasileiro, em tempos recentes, é inegável. Enquanto houver gente convivendo dentro dessa casa cheia de câmeras no Rio de Janeiro, o país vai ter assunto e divertimento pelos primeiros meses do ano. Vida longa ao BBB!