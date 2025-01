Memorial dos Povos Indígenas recebe mostra sobre a natureza feminina

O Memorial dos Povos Indígenas (MPI) inaugura a primeira exposição temporária deste ano, As Mulheres Cabaças. Idealizada pela artista indigena Kessia Daline Krahô, a mostra é uma homenagem à ancestralidade e ao protagonismo feminino do povo Mehin (Krahô). A entrada é gratuita e está disponível até 16 de fevereiro.

Um conjunto de 30 cabaças narra três histórias essenciais para a formação e identidade do povo Mehin: a criação dos cosmos e da vida, a centralidade feminina no conhecimento e o entendimento de quem são as mulheres cabaças. Em uma celebração do protagonismo da mulher indígena, as peças expressam a força matriarcal e a sabedoria que atravessa gerações, além do resgate da simbologia das cabaças. "[As cabaças] têm uma representatividade para a cultura menina, de simbolizar o sagrado feminino. São mulheres que trazem a vida, o cultivo, a nutrição e que as semeiam", explica Kessia ao Correio.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

De origem tocantinense, a artista cresceu em contato direto com a natureza, a principal inspiração para produção das obras: "Venho de uma família que planta e, desde pequena, tinha muito contato com a roça, com as plantas e essa conexão sempre foi muito forte e muito especial". Desde 2018, Kessia se manifesta artisticamente, seja na performance, seja pintura, seja literatura, e usa da arte para fortalecer o coletivo e honrar a caminhada que traça. "Significa um imenso respeito, uma imensa gratidão. Tenho a honra de honrá-los, de trazer representatividade para o meu povo, orgulho. Se vive numa sociedade que ainda existe muito preconceito e discriminação. Quero enaltecer o meu povo, eu quero que sejam respeitados", afirma a idealizadora.

A exposição faz parte do edital de incentivo às exposições temporárias do Memorial dos Povos Indígenas, que promove a diversidade cultural por meio da arte. "É de grande importância para os povos indígenas mostrar a sua capacidade e de invenções, suas aptidões naturais e de domínio de suas técnicas de criação. Eles têm sabedoria para buscar a fundo para melhorar cada vez mais suas artes, e, ao mesmo tempo, contribuindo para despertar a sensibilidade das pessoas não indígenas", comenta David Terena, gerente do Memorial.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco