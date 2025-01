Sacha Bali reage a pergunta sobre conteúdo adulto com Yuri Bonotto

Sacha Bali, campeão de A Fazenda 16, nesta quarta-feira (29), respondeu a um seguidor se faria conteúdo adulto com Yuri Bonotto, ou seja, o famoso collab com o seu parceiro de confinamento. Direto, o ator negou qualquer possibilidade.

"Faria OnlyFans? Ou um feat com o Yuri?", perguntou o seguidor atrevido. "Gente, de jeito algum. Eu já faço muita coisa na minha vida, eu nem consigo postar coisas de roupa direito, quanto mais sem roupa. Então, não tenho essa moral não. Deixa isso aí para o Yuri, ele manja dessas coisas, tá ganhando bem, ta fazendo um dinheirinho. Deixa ele com isso aí. Feat com Yuri eu faria posts, ensaios fotográficos, vestidos, mas isso aí que vocês estão pensando", explicou fazendo um sinal de negação ao final.

No embalo, o ator respondeu se o famoso G4 da Fazenda acabou. Após um clima tenso formado por Leoni Escobar, namorada de Yuri, e Luana Targinno, a situação deu uma esfriada.

"Elas, de fato, se estranharam um pouco durante a viagem. Eu não me dei conta disso na hora, mas entendi depois. Mas é uma questão delas, e espero que se resolva. Nós somos um grupo muito gostoso de conviver", comentou.