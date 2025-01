Lucas Lima quebra o silêncio sobre suposto romance com Gabi Martins

Lucas Lima quebrou o silêncio em torno dos rumores envolvendo o romance com Gabi Martins. Isso porque, os dois foram flagrados juntos no Rio de Janeiro.

De acordo com informações do portal LeoDias, o ex-marido de Sandy e a cantora sertaneja passaram o dia juntos no Grand Hyatt, luxuoso hotel localizado na Barra da Tijuca, bairro nobre da Zona Oeste da cidade maravilhosa. A dupla, inclusive, deixou o mesmo quarto, alimentando as suspeitas.

Em entrevista à reportagem, Lucas Lima resolveu se manifestar acerca do assunto, e reforçou que não costuma falar sobre a vida pessoal. "Se eu nego uma vez, tenho que negar todas, e isso me machuca de verdade", disse.

"Se um dia eu namorar, vou super falar sobre, mas, por enquanto, fico no meu cantinho", cravou Lucas Lima. Ele, inclusive, está oficialmente solteiro desde o término de seu casamento com Sandy, em setembro de 2023. Após a separação, foi alvo de rumores com a produtora Julia Martins, com quem trabalha no Caldeirão do Mion, mas até hoje não confirmou sobre o boato.

