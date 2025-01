Lista aponta os 100 filmes indicados ao Oscar mais amados pelo público

O Oscar 2025 está se aproximando e, em celebração, a Letterboxd — plataforma onde os usuários opinam sobre filmes — divulgou uma lista das 100 produções indicadas ao Oscar que são as preferidas do público.

O levantamento reúne os títulos indicados na categoria de melhor filme em toda a história da premiação. Em primeiro lugar está La la land: cantando estações, musical com Emma Stone e Ryan Gosling lançado em 2016.

Leia também: Selena Gomez rebate comentário de político que disse que ela deveria ser deportada

O longa levou seis prêmios na cerimônia de 2017, mas perdeu o título de melhor filme para Moonlight.

O segundo lugar ficou com Sociedade dos poetas mortos, filme com Robin Williams, Robert Sean Leonard e Ethan Hawke lançado em 1989. Na sequência, o preferido do público é Tudo em todo o lugar ao mesmo tempo, que levou sete estatuetas no Oscar.

Na lista aparecem alguns filmes indicados para a cerimônia deste ano: A substância, Duna: parte 2, Anora e Wicked.

Veja a lista dos 100 filmes preferidos do público que concorreram ao Oscar: