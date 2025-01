Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (31/1)

TU PODES



Data estelar: Lua cresce em Peixes.



Por mais que o desânimo se torne tão denso que tu decidas desistir de tudo e de todos e que, mesmo não tomando a equivocada atitude de finalizar tua existência de forma dramática, te entregues à inércia para que tua presença seja consumida aos poucos pelo tempo, perceberás que a Vida não desiste de ti, te fazendo sonhar e experimentar regozijo com visões que, mesmo distantes, ao se apresentarem estão ao teu alcance.



Te exorto a que acredites nessas imagens com a mesma confiança com que acreditas em teu desânimo, e que atualizes a consciência de que tu és representante do reino humano, com faculdades extraordinárias que te habilitam a transitar por dois mundos simultaneamente, o objetivo e o subjetivo, e que teu desânimo comprova, às avessas, que percebes a complexidade existencial. Tu podes solucionar tudo.



































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

A solidão é aquela pessoa que não está ao seu lado, mas provavelmente você nem conheça essa pessoa, ela é uma figura mítica, uma fantasia, um sonho, um sei lá o quê! A solidão é a presença invisível dessa pessoa.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Busque as boas pessoas, porque elas estão por aí, mas entenda que para você as perceber há de haver bondade em seu coração também, porque se não houver traço algum dessa virtude, elas serão invisíveis para seus olhos.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Apesar de quaisquer dúvidas que façam sua mente oscilar, mesmo assim se atire com ousadia na direção de suas pretensões, porque assim você evocará uma misteriosa sorte que circula mascarada no meio da rotina ordinária.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Se toda nossa humanidade sempre tivesse ficado dentro da normalidade e da racionalidade, nada de novo nunca teria acontecido. Uma dose de loucura saudável e criativa é necessária para fazer as reformas necessárias.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A vida subjetiva é negligenciada de forma constante por nossa humanidade, porque nossa civilização nos domestica para que façamos coisas produtivas o tempo inteiro. A vida subjetiva tem valor invisível, mas fundamental.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

As pessoas distantes parecem melhores do que são, pelo fato de estarem distantes. Tenha isso em mente para não fantasiar sobre certas pessoas que, de fato, quando estão próximas, não evocam sentimentos bons em você.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Se as condições ainda não são as ideais, continue arrumando tudo, porque não será perda de tempo o que você investir para criar beleza e harmonia por onde você transitar. Em parte, você é a alma arquiteta das condições.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Seduzir ou cair na sedução de alguém, esse é um jogo constante de nossa humanidade, que no fundo anda entediada e enfastiada e busca com ardor alguma excitação que a tire do lugar comum. Seria errado esse jogo?

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Enquanto houver sentimentos nobres e generosos em seu coração, você poderá transitar pelo quinto dos infernos e sua alma sair ilesa, como se nada de mais nem de menos tivesse acontecido. A nobreza é a proteção.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Se você não tiver palavras belas e harmoniosas para expressar, procure ler poesias, ou pelo menos contemplar a beleza da natureza em silêncio, que não fala por palavras, mas pelas cores e aromas.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

As ideias maravilhosas para melhorar sua vida financeira, ainda que pareçam fora do alcance, mesmo assim devem continuar sendo nutridas e cuidadas, porque é de sonho em sonho que a realidade concreta se manifesta.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Tome atitudes elegantes, generosas e nobres, porque assim você plantará sua semente de melhorias nesse mundo que parece retroceder ao tempo das cavernas, seduzido pela ideia materialista de que o egoísmo é a realidade.