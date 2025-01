Em posts antigos, atriz de 'Emilia Pérez' critica diversidade no Oscar e muçulmanos

Usuários de redes sociais como o X (antigo Twitter) trouxeram à tona, nesta quinta-feira (30/1), publicações antigas de Karla Sofía Gascón , atriz principal do musical Emilia Pérez, que esteve envolvida em polêmicas relacionadas a ataques contra Fernanda Torres e Ainda estou aqui. Em declarações feitas na plataforma de Elon Musk há alguns anos, a artista espanhola critica o Oscar e emite opiniões sobre muçulmanos e minorias.

Em outra postagem que circula na internet, Karla escreveu: "Perdão, é impressão minha ou há cada vez mais mulçumanos na Espanha? Toda vez que vou pegar minha filha na escola há mais fêmeas com o cabelo coberto e com saias abaixo dos calcanhares".

"Cada vez mais o Oscar parece uma entrega de prêmios de cinema independente e reivindicativo", escreveu. "Não sabia se estava vendo um festival afro-coreano, uma manifestação do Black Lives Matter [Vidas Negras Importam] ou o 8M [Dia das Mulheres, 8 de março]. Além disso, uma gala feia, feia. Eles esqueceram premiar o curta-metragem do meu primo, que é coxo."

A postagem também já foi deletada. No entanto, outras declarações parecidas ainda estão no ar, como criticas a diversas religiões. "O pão nosso de cada dia, muçulmanos matando na Europa", publicou em 2016. "Tadinhos, devemos respeitar seus costumes."

Em 2019, ela justificou os ataques. "Chega de respeitar aqueles que não respeitam os direitos humanos, aqueles que nos matam, nos insultam, nos prendem, que querem nos impedir de amar quem nos ama, de casar com quem nos ama, de sermos nós mesmos. Chega de respeitar evangélicos, cristãos, muçulmanos, católicos, etc, etc."