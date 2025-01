Beto, de "Garota do Momento", critica rótulo de galã: "Bem cafona"

Pedro Novaes, que está no ar em Garota do Momento, na pele de Beto, o protagonista da novela das seis da Globo, abriu o jogo sobre como lida com o rótulo de galã que passou a ser atribuído à sua imagem.

"Bem cafona"

Em entrevista ao jornal Extra, o ator admite sentir a responsabilidade e as expectativas que o título lhe traz, e não escondeu seu incômodo: "É bem diferente. Antes, o galã era enquadrado no lugar do machão, do conquistador. Hoje em dia, isso é bem cafona", disparou.

"Acredito que estamos ressignificando esse conceito. Ainda estou entendendo sobre isso, confesso, mas acho que o galã ainda segue esse tom sexual, só que está mais humanizado, mostra suas fragilidades", avaliou Pedro Novaes, que assegurou não se importar em reafirmar sua masculinidade através das vestimentas, por exemplo.

"Eu me visto com o que eu gosto e me faz bem. Não fico pensando em inseguranças da masculinidade, não devo nada a ninguém. Se eu visto determinada roupa é porque me sinto confortável com ela. Não vejo nenhuma representatividade em relação a masculinidade ou um gênero, eu vejo o conforto de estar com algo diferente e que sai do padrão", declarou ele.

