Grammy 2025: confira as principais atrações musicais da 67ª edição

A 67ª edição do Grammy — premiação musical de maior prestígio internacional — será realizada neste domingo (2/2), a partir das 22h na TNT e na Max. Todos os anos, diversos artistas se apresentam ao vivo e, em 2025, não será diferente. Alguns do fenômenos da indústria fonográfica de 2024 subirão no palco do evento.

O line-up tem como foco a cena pop dos anos de 2023 e 2024, com performances de Charli XCX — indicada a sete prêmios — e Shakira, que concorre a Melhor Álbum Pop Latino. Os músicos da categoria de Artista Revelação também marcam presença. Estão confirmados Benson Boone, Sabrina Carpenter, Doechii, RAYE, Chappell Roan e Teddy Swims. Shaboozey e Khruangbin são os únicos indicados que não se apresentam na noite da premiação.

A segunda parte da programação convida mais nomes da premiação para subirem ao palco, entre eles Stevie Wonder, Cynthia Erivo — indicada ao Oscar — e John Legend. Além disso, Chris Martin — vocalista da banda Coldplay — Janelle Monáe, Brittany Award, Brad Paisley, Herbie Hancock, Jacob Collier, Lainey Wilson, St. Vincent e Sheryl Crow também performam.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes