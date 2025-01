Grammy 2025: conheça os adversários da Anitta na disputa de melhor álbum de pop latino

Anitta e o 'Funk Generation' buscam espaço no Grammy 2025 - (crédito: Divulgação/Anitta)

Anitta é uma das cantoras indicadas ao Grammy Awards 2025. A brasileira disputa o troféu na categoria de melhor álbum de pop latino com o projeto Funk generation, álbum trilíngue lançado em abril de 2024.

O álbum é composto pelas faixas Mil veces, Double team, Joga pra lua, Cria de favela, Lose ya breath, Funk rave, Sabana, Savage funk, Cria de favela, Fria e Grip.

Luis Fonsi é um dos concorrentes de Anitta, que disputa o troféu com o álbum El viaje. O disco celebra os 25 anos de carreira do cantor, que já disputou na premiação outras cinco vezes.



Shakira também foi indicada para melhor álbum de pop latino com o projeto Las mujeres ya no lloran. Este é o primeiro disco lançado pela colombiana após o divórcio com o jogador de futebol Gerard Piqué.

Orquídeas, de Kali Uchis, rendeu a artista sua quarta indicação ao Grammy. O projeto mistura pop, R&B e reggaeton, e conta com participações de Karol G, Peso Pluma e Rauw Alejandro.

Kany Garcia disputa com o álbum García, composto pelas músicas En esta boca, Mi secreto e Que vuelva. O projeto é voltado para a criança interior da artista.

Confira os álbuns:

Anitta - Funk generation

Luis Fonsi - El viaje

Kali Uchis - Orquídeas

Shakira - La mujeres ya no lloran

Kany Garcia - García