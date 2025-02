Hora de torcer: quatro músicos representam o Brasil no Grammy 2025

A cerimônia anual do Grammy está marcada para este domingo (2/2) às 22h, no horário de Brasília. Os admiradores de grandes premiações e quem já está na expectativa para torcer por Fernanda Torres no Oscar podem se animar com a 67ª edição do Grammy. Afinal, ela contará com uma forte representação do Brasil. Anitta, Milton Nascimento, Eliane Elias e o bandolinista Hamilton de Holanda representam o país no maior prêmio de música do mundo.



Anitta está concorrendo na categoria de Melhor álbum pop latino com Funk generation, um trabalho que foi bem recebido pela crítica tanto no Brasil quanto internacionalmente. Este álbum simboliza a tentativa da artista de explorar novos mercados enquanto homenageia suas raízes no funk carioca. Esta é a segunda vez que Anitta recebe uma indicação de destaque no Grammy. Em 2023, ela foi indicada como Artista Revelação, mas o gramofone dourado foi conquistado por Samara Joy.



A renomada discografia de Milton Nascimento, aclamada por músicos em todo o Brasil e mundo, recebeu mais uma obra para a coleção. Ele está indicado na categoria de Melhor Álbum Vocal de Jazz com Milton + Esperanza, uma colaboração com a cantora americana Esperanza Spalding. Após se afastar dos palcos em 2022, durante a turnê A última sessão de música, Milton conquista mais uma honraria em sua carreira com essa indicação no Grammy. O artista já é vencedor de cinco Grammys latinos.

Hamilton de Holanda, com o disco Collab em parceria com o cubano Gonzalo Rubalcaba, e a pianista Eliane Elias, com Time and again, estão concorrendo na categoria de Melhor Álbum Latino de Jazz . Holanda é um compositor ágil que, inspirado por Rubalcaba, coloca seu bandolim a serviço do jazz. Ele já foi indicado a mais de onze Grammys latinos.

A paulistana Eliane Elias alcançou o estrelato devido às suas notáveis habilidades no piano e na composição. O álbum Time and again é composto por oito faixas que transitam por gêneros como jazz, R&B e música popular. As composições criadas por ela e seu marido, Marc Johnson, conquistaram tanto o público quanto a crítica especializada. Ela concorre na categoria de Melhor álbum de Jazz Latino. Seu álbum de 2021, Mirror mirror, foi laureado com o Grammy e o Grammy Latino na categoria de Melhor álbum de jazz latino e álbum de jazz em 2022.



