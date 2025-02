Rodrigo Borcadi se pronuncia pela primeira vez, após ser demitido da Globo

O jornalista Rodrigo Bocardi se pronunciou, na noite desta sexta-feira (31/1) e falou, pela primeira vez, depois de ser demitido da Rede Globo, após 25 anos trabalhando na emissora.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, ele afirmou que ontem "foi um grande susto". Bocardi deixou claro que não preparou um discurso e se pronunciou para dar respostas aos fãs.

Durante a fala, o jornalista agradeceu à Rede Globo pelos 25 anos na emissora. "1/4 de século, quanto aprendizado, quantas oportunidades. A gente chorou, sorriu, ficou de mau humor, mas o principal, a gente conseguiu construir essa conexão potente", declarou.

Sem entrar em detalhes sobre o motivo da demissão, afirmou que sempre agiu seguindo os mesmos princípios e que está com a consciência tranquila. "Estive ali tentando ser a voz de todos, fazendo as críticas contundentes e não agradando a todos. Nesse período eu continuei atuando com os mesmos princípios e é isso que deixa minha consciência tranquila", afirmou Rodrigo Bocardi.

O jornalista finalizou o vídeo afirmando dando um ar de mistério ao futuro da carreira e concluiu com o bordão pelo qual ficou famoso. "Tem um futuro bonito aí. Fiquem tranquilos e aceitem essa minha tranquilidade. Meu agradecimento à vocês e à Tv Globo. Boa sorte ao Bom dia São Paulo, que continue sendo essa potência que sempre foi. E amanhã, você já sabe né? Durma até acordar".

Rodrigo Borcardi, experiente jornalista da Rede Globo, foi demitido na noite desta quinta-feira (30/1), após 25 anos trabalhando na emissora. Sabrina Simonato, que divide a bancada do Bom dia SP com Bocardi vai assumir o telejornal interinamente a partir desta sexta-feira (31/1). Ele também participava da escala do Jornal da Globo e do Jornal Nacional. Conforme a nota divulgada pela emissora, o profissional teria descumprido normas éticas.

Veja o vídeo do pronunciamento de Rodrigo Bocardi após a demissão