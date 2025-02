Topete de "Garota do momento" largou faculdade e sonha tocar no Rock in Rio

Para Gabriel Milane, está sendo um privilégio interpretar o personagem Topete em Garota do momento, da Globo. Em sua primeira novela, o jovem ator lembra que, na primeira vez que se assistiu na televisão, deu um frio na barriga. "Era o início de um novo ciclo, e felizmente tudo tem sido maravilhoso desde então. A cada dia que passa aprendo e cresço ainda mais como ator. O ambiente de trabalho ajuda muito, meus colegas mais experientes são minha referência direta", afirmou, em entrevista.

Com uma carreira em ascensão, o paulistano de 24 anos começou a trabalhar aos 10 fazendo comerciais de grandes marcas, e revelou à reportagem como sua paixão pela atuação o levou a abandonar a faculdade de sistemas de informação, na USP, e seguir seu sonho. A decisão foi motivada, paradoxalmente, pela incerteza da profissão de ator. "Eu sentia que tudo que eu almejava ainda estava muito longe, e que fazia mais sentido seguir por um caminho 'seguro'. Provavelmente, hoje estaria trabalhando em algum banco ou escritório, assim como meus colegas de faculdade. Foi então que decidi embarcar de vez na jornada que é trabalhar com arte. Eu não poderia desperdiçar mais nenhum tempo insistindo em algo que, no fim, não me faria feliz."

Topete é um jovem rebelde típico dos anos 1950 que adora andar de lambreta, jogar boliche, sair com os amigos e paquerar os brotinhos. Sobre sua preparação para interpretar Topete, Gabriel disse que consumiu muito conteúdo da época e estudou os principais bad boys do cinema, como James Dean e Marlon Brando. "Pensava sempre que Topete conhecia de cabeça todos esses atores e seus trabalhos", disse. Mas o que mais o ajudou foram as preparações com o elenco jovem. "Fiquei encantado com o grupo, que me acolheu com muito carinho e me permitiu tomar liberdade para criar e brincar junto", elogiou.

O público tem reagido bem ao personagem Topete, e Gabriel disse que é "muito bonito" ver a evolução do público frente ao personagem. "Logo no começo, o personagem sempre se mostrou levado, brincalhão e com uma falta de bom senso. Apesar disso, acredito que Topete tenha tantos sonhos quanto qualquer outro jovem. Sua rebeldia também tem suas motivações. Posso garantir que não faltarão novidades na estrada desse topetudo", adiantou ele, com um sorriso.

Ponto de partida

Antes de estrear na novela das 18h da Globo, Gabriel atuou na série De volta aos 15, da Netflix, protagonizada pela atual colega de elenco Maísa Silva. Para ele, foi um projeto "engrandecedor", já que sempre teve vontade de trabalhar em algum projeto voltado para o público mais jovem. "Pude aprender de perto com grandes colegas. Alguns deles, inclusive me acompanham até hoje, em Garota do momento. O Hugo foi um divisor de águas em minha carreira. Com ele, veio a certeza de que tudo poderia dar certo, e que eu já estava preparado para alçar voos maiores."

O rapaz também esteve na série Pico da neblina, da Max. "Interpretei Nico, um jovem da periferia que, junto de seu parceiro Xandão, entra no mundo do crime. Foi um dos maiores desafios que tive, pois além de ser meu primeiro papel no streaming, as cenas de movimentação tornaram o trabalho ainda mais complexo. Felizmente, esse foi meu ponto de partida, e saí de lá ainda mais preparado para os próximos desafios que viriam em breve."

Em relação à transição do streaming para a tevê aberta, Gabriel ressalta a diferença no ritmo. "Em ambos é preciso estar sempre preparado, mas acredito que, na tevê, exige uma dedicação maior, mais intensa e por mais tempo. Afinal, também estamos falando de mais cenas e capítulos. Existe um arco todo de meses em que os personagens se atravessam e se desenvolvem. Mas, seja no streaming, seja na tv, seja no teatro ou em qualquer outro meio, minha certeza é de que não quero nunca mais fazer outra coisa a não ser colaborar com a minha arte para contar boas histórias", ressaltou.

Paixão pela música

Além de sua carreira na dramaturgia, Gabriel também revelou sua paixão pela música. Ele toca e canta desde criança. Aprendeu sozinho, já que a família não tinha dinheiro na época para pagar uma aula de música, mas a avó sempre o influenciou nesse sentido. "Foi ela quem me deu meu primeiro violão, que aprendi a tocar principalmente pela internet. Depois, fui para o piano, guitarra, baixo, teclado.. Posso dizer que toco bem esses instrumentos", explica ele, que também compõe, e é apaixonado por isso. "Tenho canções de quando eu tinha 13 anos. Apesar disso, sempre fiquei tímido em mostrar meu som para as pessoas. Este ano, decidi que vou tirar isso da minha cabeça, afinal, arte é pra ser compartilhada mesmo.

Gabriel planeja lançar sua primeira música em fevereiro e sonha em tocar no Rock in Rio. "Quem sabe um dia!", apostou. "Quero seguir contando histórias e compartilhando minha atuação com as pessoas", disse ele sobre seus planos para o futuro. "Amo o que faço, tenho o melhor trabalho do mundo e não trocaria por nada", concluiu.