Apostas e torcidas: Grammy 2025 tem favoritos para as principais categorias

A festa da música será realizada neste domingo (2/2). Para os fãs, o Grammy é o assunto do final de semana, e os maiores destaques da indústria fonográfica já estão em Los Angeles para o evento na Crypto.com Arena. Com 94 categorias dos mais diversos gêneros e estilos musicais, a premiação exalta o que teve de melhor em 2024. Porém, os olhos do mundo estão voltados para Álbum do ano, Gravação do ano, Música do ano e Artista revelação, as quatro principais categorias da noite.

O Correio analisou as categorias e levanta os favoritos para cada uma delas. Mesmo com o fator de imprevisibilidade do Grammy, conhecido por fazer escolhas polêmicas entre os vencedores todos os anos, alguns nomes largam na frente na disputa dos gramofones dourados.

Álbum do ano é talvez a categoria mais aberta da noite. Apesar de 2024 ter sido pintado pelo verde do disco Brat, de Charlie XCX, esse não é o principal favorito. As entidades Taylor Swift, com The torture poets department, e Beyoncé, com Cowboy Carter, são as possíveis vencedoras do grande momento da noite. Em caso de vitória de qualquer uma das duas, a história será feita. Taylor pode se isolar ainda mais como a maior vencedora da categoria, com cinco Grammys, apenas ela tem quatro. E Beyoncé pode ganhar pela primeira vez uma categoria principal na carreira. Vale lembrar que ela é a mais indicada da história do prêmio, com 99 vezes.

Um fato que não pode ser jogado fora é que os últimos discos vencedores dessa disputa também concorreram a Engenharia de som. Na lista deste ano, apena Short n’ sweet de Sabrina Carpenter aparece nas duas categorias. Efetivamente, isso não significa que ele é um dos prováveis vencedores, mas é um indício de que talvez possa surpreender.

Em Gravação do ano, três nomes aparecem como francos favoritos. Birds of a feather, da queridinha da Academia de Gravação Billie Eillish, pode ganhar pela popularidade estrondosa e a força da cantora em premiações. Good luck, babe! pode ser uma escolha pelo grande ano que fez Chappell Roan, ainda mais pelo fato de que o Grammy gosta de dar grandes prêmios para novos artistas. Not like us, apesar de acusar Drake de pedofilia, foi uma das músicas mais faladas de 2024, levou Kendrick Lamar a se tornar atração do intervalo do Super Bowl e seria uma escolha que daria ao rapper o primeiro reconhecimento em categorias principais.

Importante ponderar que a categoria conta com um dos concorrentes mais inusitados dos últimos tempos. A faixa Now and then coloca Os Beatles no páreo. A música foi lançada 44 anos depois de ser composta e é a última faixa inédita do grupo. Não dá para desconsiderar a lendária banda nessa disputa.

Já em Música do ano, que premia a composição das canções, os mesmos três nomes vem fortes atrás do gramofone. A diferença está na presença de Sabrina Carpenter com Please, please, please. A música tem ganhado força com a Academia de Gravação e pode surpreender. O que não surpreenderia seria Billie Eilish, Chappell Roan ou Kendrick Lamar emplacarem uma dobradinha. Apesar do rapper parecer correr por fora, afinal a verborragia e o rap não são muito apreciados pela Academia. Apenas um artista do mesmo gênero conseguiu a Gravação e Música no mesmo ano, Childish Gambino com This is America em 2019.

Esta categoria tem um queridinho presente. Bruno Mars, que disputa pela colaboração com Lady Gaga em Die with a smile, pode ser uma escolha segura para o Grammy. Uma vez que o artista já é vencedor dos principais prêmios e fez uma canção de muito sucesso com público e crítica.

Na disputa entre novos artistas, a principal favorita é Chappell Roan. A cantora foi um fenômeno com o público, fez shows lotados pelos Estados Unidos e passou do status de completa desconhecida para uma das principais atrações de festivais no mundo todo. Ela disputa com a já consolidada no mercado Sabrina Carpenter, que finalmente decolou para o posto de headliner, com a rapper Doechii que, apesar de ser a azarona, temve um crescimento de popularidade notável nos últimos tempos e pode ser uma escolha justa e ousada para a categoria.

Correm por fora Benson Boone e Teddy Swims, dois artistas que multiplicaram os números graças ao TikTok e tiveram músicas entre as mais ouvidas no mundo em 2024. Porém, não parecem ter o mesmo apelo social e de lotação de shows que as mulheres tem demonstrado.