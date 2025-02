Atriz de 'Round 6' morre três meses após diagnóstico de câncer

Lee Joo-Sil interpretou Park Mal Soon, mãe do personagem Hwang Jun Ho, vivido pelo ator Wi Ha-Joon, na segunda temporada de Round 6 - (crédito: Reprodução/Adorocinema)

Uma atriz da série Round 6 morreu aos 81 anos três meses após receber o diagnóstico de câncer. Lee Joo-Sil tinha câncer de estômago e morreu na casa da família, na Coreia do Sul, neste domingo (2/2).

Segundo informações do The Mirror, a atriz enfrentou um câncer de mama há 30 anos. Na época, foi-lhe dado apenas um mês de vida. Ela lutou 13 anos contra a doença antes de receber alta.

No entanto, durante um exame em novembro do ano passado, Lee foi novamente diagnosticada com câncer, dessa vez no estômago.

A artista iniciou a carreira em 1964. Além de atriz, também trabalhou como dubladora. Lee é lembrada pelos papéis na série de drama The uncanny counter e o filme de terror Invasão Zumbi.