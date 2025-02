Os brasileiros envolvidos no álbum ‘Cowboy Carter’ da Beyoncé

A 67ª edição do Grammy Awards entrou para a história com uma vitória marcante de Beyoncé na categoria Álbum do Ano pelo aclamado Cowboy Carter (2024). O disco, que integra uma trilogia iniciada por Renaissance (2022), explora gêneros musicais profundamente enraizados na cultura negra, reafirmando o impacto artístico e social da cantora.

Participação Brasileira no Álbum Vencedor

Dentre as surpresas que marcaram essa premiação, o reconhecimento de profissionais brasileiros na equipe do álbum trouxe orgulho ao país. Os engenheiros de som Matheus Braz e Daniel Pampuri foram oficialmente creditados pela organização do Grammy como vencedores, devido à sua contribuição técnica e criativa para Cowboy Carter.

Daniel Pampuri já possui um histórico de colaboração com a artista, tendo trabalhado na captação de áudio das apresentações do Coachella — que mais tarde se transformaram no documentário musical Homecoming (2019). Já Matheus Braz iniciou sua parceria com Beyoncé em 2021, participando da produção de “Be Alive”, faixa da trilha sonora do filme King Richard: Criando Campeãs. Desde então, Matheus tem sido peça-chave na equipe da cantora, contribuindo também para Renaissance e Renaissance: A Film by Beyoncé (2023).

Beyoncé: primeira mulher negra a vencer Grammy de country em 50 anos

Beyoncé entrou para a história da música ao se tornar a primeira artista negra a vencer um Grammy em uma categoria country em meio século. A cantora conquistou o prêmio de Melhor Álbum Country pelo disco Cowboy Carter e recebeu indicações em outras dez categorias na edição de 2025 da premiação.

A última vez que um artista negro havia sido reconhecido na categoria foi em 1975, quando as The Pointer Sisters levaram o gramofone de Melhor Performance Vocal Country por uma Dupla ou Grupo. Aos 43 anos, Beyoncé compareceu à Crypto Arena acompanhada do marido, Jay-Z, e da filha mais velha do casal, Blue Ivy, de 12 anos. Apesar de não ter passado pelo tapete vermelho, a artista subiu ao palco usando um vestido dourado para receber o troféu das mãos de Taylor Swift.

Visivelmente emocionada, a cantora agradeceu pelo reconhecimento e celebrou sua trajetória na música. “Eu realmente não esperava por isso. Meu Deus, depois de tantos anos, ainda posso fazer o que amo”, disse. Em seu discurso, Beyoncé aproveitou para incentivar outros artistas a persistirem em seus sonhos: “Quero agradecer a todos os artistas country que abriram esse espaço. Encorajo todos a seguirem suas paixões e nunca desistirem. Agradeço à minha linda família e aos meus fãs. Ainda estou em choque, muito obrigada por essa honra”.