São amigas? Descubra qual a relação entre Anitta e Shakira

Anitta, que vive em Miami, revelou recentemente a sua relação de amizade com Shakira. A funkeira comentou que as duas se tornaram grandes amigas e, nos encontros, compartilham momentos de descontração e lazer. “A gente se encontra para fazer coisas de amigas juntas”, disse Anitta, destacando o carinho e a cumplicidade que tem com a cantora colombiana.

A cantora brasileira também comentou sobre o apoio de Shakira ao seu trabalho: “Ela tem curtido muito algumas coisas que apresento para ela, e fazemos vários rolês de amigas.” Embora ainda não tenham discutido uma colaboração musical, Anitta deixou claro que essa possibilidade não está descartada: “Ainda não falamos sobre um feat, mas podemos falar, com certeza.”

Shakira está com a turnê “Las Mujeres Ya No Lloran” e fará sua estreia no Brasil nos dias 11 e 13 de fevereiro, com shows em solo brasileiro. Para quem ainda não garantiu os ingressos, as entradas estão disponíveis através do site da Ticketmaster e nas bilheteiras oficiais.

Por que Anitta não compareceu ao Grammy Internacional

A noite do Grammy 2025 prometia ser um dos momentos mais aguardados para os fãs brasileiros, que esperavam ver Anitta brilhar no tapete vermelho da premiação. Indicada na categoria de Melhor Álbum de Pop Latino pelo disco Funk Generation, lançado em 2024, a cantora, no entanto, optou por não comparecer ao evento.

Em entrevista à EPTV, afiliada da TV Globo, Anitta explicou que a decisão foi motivada pela necessidade de preservar seu tempo de descanso. “Para estar lá presente, eu teria de remarcar os shows deste fim de semana e, com isso, abrir mão das minhas férias. Como já passei muitos anos sem dar prioridade à minha vida pessoal, ao descanso, hoje essa tem sido minha prioridade”, afirmou.

Compromissos no Brasil

Enquanto a cerimônia aconteceu em Los Angeles, Anitta se apresentou no último domingo (2) na cidade de Jaguariúna, interior de São Paulo, como parte da agenda da turnê pré-Carnaval Ensaios da Anitta. Desde o final de 2024, a artista já havia sinalizado que sua agenda de shows no Brasil impediria sua presença no evento.