Músicos do Black Sabbath se reúnem depois de 20 anos para último show da banda

O Black Sabbath reunirá sua formação original para uma turnê de despedida: Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Bill Ward e Geezer Butler farão uma apresentação em Birmingham, na Inglaterra, no dia 5 de julho. Será a primeira vez que o quarteto se reunirá em 20 anos.

O The Final Show (O Último Show, em português) também terá um solo de Ozzy. O vocalista lida com uma série de problemas de saúde, entre o Mal de Parkinson e a descoberta de um câncer em 2019, que afetaram seu desempenho nos palcos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Além da banda, estarão presente, no festival, grupos e artistas como Metallica, Slayer, Pantera, Gojira, Halestorm, Alice in Chains, Lamb of God, Anthrax e Mastodon.