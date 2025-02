Confira as etapas de premiações de 'Ainda estou aqui' antes do Oscar

A trajetória do longa Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, passa pelo Oscar, mas também por uma série de outras premiações que movimentam a agenda do filme ainda este mês. A história de Eunice Paiva entrou para lista de concorrentes ao Critics Choice Awards, realizado nesta sexta-feira (7/2), na categoria Melhor Filme de Língua Não-Inglesa e concorre como Melhor Filme Ibero-Americano na premiação do espanhol Goya neste sábado (8/2). Também está entre os indicados a Melhor Filme de Língua Não-Inglesa na premiação britânica BAFTA, marcada para dia 16 de fevereiro. Além disso, o filme recebeu três indicações ao Oscar por Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz.

A premiação do Oscar está marcada para o dia 2 de março. Até lá, outras premiações também contam com Ainda Estou Aqui na lista de concorrentes. O filme já ganhou o prêmio de Melhor Roteiro no Festival de Veneza, o Green Drop Award, o Satellite Award de Melhor Atriz em Filme de Drama e, o mais recente, o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme de Drama para Fernanda Torres. A atriz é uma grande aposta para a vitória de Melhor Atriz na premiação do Oscar, competindo ao lado de nomes como Cynthia Erivo por Wicked, Karla Sofía Gascón por Emilia Pérez, Mikey Madison por Anora e Demi Moore por A substância.

O filme foi apreciado e elogiado por diversos críticos e veículos de informação. A obra foi a 2ª mais bem avaliada no aplicativo de filmes Letterboxd, tornou-se um dos filmes mais comentados nas redes sociais e ganhou ainda uma crítica positiva no The New York Times, publicada dia 16 de janeiro. A crítica de cinema Alissa Wilkinson afirma que o longa dirigido por Walter Salles é “belo e devastador” e “habilmente elaborado e ricamente filmado”.