FomentaCine está com inscrições abertas até 10 de fevereiro

Depois da grande repercussão da 1ª edição do FomentaCine, realizada em julho de 2023, a 2ª edição abre inscrições para mostra de curtas e longas metragens de roteiristas e diretores do Centro-Oeste e Norte do Brasil. Os interessados devem preencher o formulário até o dia 10 de fevereiro. A FomentaCine: Mercado-Seminário de Cinema e Audiovisual será realizada entre os dias 8 e 11 de abril no Cine Brasília. A lista dos selecionados será divulgada no dia 28 de fevereiro e as inscrições podem ser feitas neste link.

Serão, ao todo, nove longas-metragens e sete curtas selecionados para o evento. Na categoria de longas-metragens, os nove escolhidos devem estar em desenvolvimento e garantir a representatividade regional, cinco deles serão do Distrito Federal, enquanto os outros quatro contemplarão os estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e o Rio Grande do Norte. Já na categoria de curtas-metragens serão sete projetos em fase de finalização, abrangendo produções do DF, Centro-Oeste e Norte.

Os participantes terão o direito de passar por consultorias especializadas e mostrar seus trabalhos no Pitching de Curtas, que contará com premiações divulgadas ao longo do processo. FomentaCine: Mercado-Seminário de Cinema e Audiovisual é realizado pelo Box Cultural com gestão compartilhada do Cine Brasília com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal.





Serviço

FomentaCine 2025

Do dia 8 de abril ao dia 11 de abril no Cine Brasília. Inscrições abertas até o dia 10 de fevereiro. Inscrições para longas-metragens: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrC4iKAojKqSliO-8CIgd3fkMiCUlhd9KyrdUFHt8WsV-d-g/viewform.

Inscrições para curtas-metragens: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoUXEi3KX9onH2rS1zkR6Zz4mVDLGfgl035kWI9yKuj98Srw/viewform . A lista de selecionados será divulgada no dia 28 de fevereiro.