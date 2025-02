Ex de Andressa Urach expõe sobre fim do namoro: "Peço respeito"

Ex de Andressa Urach expõe sobre suposta briga após fim do namoro: "Peço respeito" - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Cassiano França, também conhecido como Kylian Cria, usou as redes sociais na noite desta última quinta-feira (6), e se pronunciou sobre o fim de seu relacionamento com Andressa Urach, dois meses após terem assumido o namoro.

Através dos Stories do Instagram, o ator pornô deu detalhes em torno do motivo pela decisão do término com a modelo e ex-vice Miss Bumbum, e afirmou que uma das razões se deu por ambos trabalharem com conteúdos adultos.

"Peço respeito"

"Gente, eu só peço respeito e consideração aí de quem gostava do casal. A gente chegou nesse consenso da melhor forma. Não estamos brigados, a gente conversou e infelizmente não dá, mano", disse o ex de Andressa Urach.

"Manter um relacionamento saudável e trabalhar com conteúdo adulto são duas coisas que não dão certo, tá ligado? Então o melhor de todos a gente decidiu que é melhor assim, cada um no seu canto, sem briga. Não tenho mais nada pra falar, só isso mesmo. peço que vocês não fiquem de fofoquinha, e é isso", declarou Cassiano França.