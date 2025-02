BBB25: João Gabriel vence prova e é o novo líder

João Gabriel é o novo líder do Big Brother Brasil 25. Na noite desta quinta-feira (6/2), os brothers disputaram a primeira prova individual pela liderança.

A disputa se deu por meio de uma prova de arremesso. João Gabriel e Guilherme tiveram o melhor resultado, com 90 pontos. Os dois tiveram que disputar uma rodada de desempate, que fez João Gabriel o novo líder.

Na sexta-feira (7), o líder deverá colocar cinco pessoas “na mira” e escolher um deles para colocar no paredão, no próximo domingo (9). O apresentador Tadeu Schmidt explicou a dinâmica da semana, que terminará em um paredão triplo.

No domingo, os três mais votados pela casa vão disputar a prova Bate e Volta. O vencedor será salvo do paredão, e os dois restantes enfrentam a disputa contra o indicado pelo líder.

Com a liderança, João Gabriel ganhou a primeira “festa do líder” da temporada, que ocorrerá na próxima quarta-feira (12). No entanto, o brother deverá escolher uma pessoa para ser “barrado” da festa.