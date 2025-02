Cine Brasília exibe mostra de filmes japoneses até domingo (9/2)

Iniciada nesta quinta-feira (6/2) no Cine Brasília, a Mostra de Cinema Japonês Contemporâneo se estende até o domingo (9/2). Realizada pela Embaixada do Japão com colaboração do Cine Brasília, o projeto exibirá quatro filmes japoneses no idioma original. Os ingressos podem ser retirados através do site no valor promocional de R$5. Os horários das sessões são de 18h e 20h30. Confira abaixo a programação completa.

Os quatro títulos mostrados são: Hit Me Anyone One More Time (2019), The Nighthawk’s First Love (2022), I Am What I Am (2022) e What Did You Eat Yesterday? (2021). A sessão desta sexta-feira (7/2) exibirá o filme Hit Me Anyone One More Time, às 18h, e The Nighthawk’s First Love, às 20h30. No sábado (8/2), os filmes transmitidos são What Did You Eat Yesterday?, às 18h, e I Am What I Am, às 20h30. Por fim, no domingo (9/2), os longas que passarão no Cine Brasília são What Did You Eat Yesterday?, às 18h, e The Nighthawk’s First Love, às 20h30.

A Mostra de Cinema Japonês Contemporâneo marca a trajetória de eventos em Brasília acerca do Ano do Intercâmbio de Amizade Brasil-Japão marcando os 130 anos de relações diplomáticas entre os dois países. Divulgada em 2024 pelo presidente Lula e pelo primeiro ministro Kishida Fumio, a iniciativa inclui uma série de eventos e projetos para promover ainda mais o intercâmbio interpessoal nas áreas de cultura, turismo e esporte.





Programação

7/2 - Hit Me Anyone One More Time às 18h e The Nighthawk’s First Love às 20h30.





8/2 - What Did You Eat Yesterday? às 18h e I Am What I Am às 20h30.





9/2 - What Did You Eat Yesterday? às 18h e The Nighthawk’s First Love às 20h30.





Serviço

Mostra de Cinema Japonês Contemporâneo

Até domingo (9/2), com sessões às 18h e às 20h30 no Cine Brasília. Ingressos a partir de R$ 5, retirados através do site ou na bilheteria local.