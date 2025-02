Netflix divulga trailer do documentário 'Larissa: O outro lado de Anitta'

Nesta sexta-feira (7/2), a Netflix divulgou o trailer do novo documentário da cantora brasileira e sensação global, Anitta. Com direção de João Wainer e Pedro Cantelmo, a produção desvenda a intimidade e vulnerabilidade da artista por trás da poderosa imagem retratada na mídia. Larissa: O outro lado de Anitta estreia em 6 de março na plataforma de streaming.

Leia também: Ex de Andressa Urach expõe sobre fim do namoro: "Peço respeito"

Enquanto Anitta brilha no topo, Larissa de Macedo Machado — nome de registro da artista — enfrenta a pressão dos desafios do sucesso. O documentário, capturado pelo olhar íntimo de um antigo amor, explora a jornada de autoconhecimento da estrela e revela ao mundo a verdadeira mulher por trás da fama. Além disso, o longa-metragem inclui cenas de bastidores do Carnaval do Rio de Janeiro, conquistas inéditas em premiações internacionais, o topo das paradas globais com o hit Envolver e a apresentação no festival Coachella.

Leia também: Relembre como álbum ajudou Ariana Grande com depressão

A roteirização é assinada por Maria Ribeiro e a produção executiva de Felipe Britto e Melanie Chapaval Lebensztajn, da Ginga Pictures. Com duração de 1h40, o filme é recomendado para menores de 14 anos. O documentário marca a terceira parceria de Anitta com a Netflix, incluindo as minisséries Vai Anitta, de 2018, e Anitta: Made in Honório, de 2020.

Leia também: Cinebeijoca tem sessão gratuita no Cine Brasília na segunda-feira (10/2)