Apaixonado, Amado Batista marca casamento relâmpago com miss 50 anos mais nova

Amado Batista, de 73 anos, está prestes a oficializar sua relação com Calita Franciele Miranda, Miss Universe Mato Grosso 2024. O casamento está marcado para 15 de março e será realizado em uma das fazendas do cantor, em Goiás. O relacionamento, que já vinha sendo comentado nas redes sociais, agora ganha um passo definitivo, mostrando que o casal está mais apaixonado do que nunca. A informação foi divulgada pelo Balanço Geral, mas até o momento nem Amado nem Calita se pronunciaram oficialmente.

O cantor, conhecido por sucessos como Secretária, sempre foi discreto sobre sua vida pessoal. Em dezembro, ele confirmou o namoro sem revelar a identidade da amada. "A internet fala demais. Mas tô namorando sério, é verdade. Eu nunca fui namorador, mas precisamos namorar para ser feliz, não é?", disse em entrevista ao The Noite. Nas redes sociais, Calita tem compartilhado momentos ao lado do sertanejo, incluindo o presente romântico que recebeu recentemente: um luxuoso buquê de rosas.

Antes de engatar o relacionamento com a Miss, Amado Batista viveu um namoro conturbado com Layza Felizardo, de 23 anos. O término foi marcado por polêmicas, incluindo uma ação judicial movida por Layza, que buscava o reconhecimento da união estável e posterior dissolução. Além disso, ela acusou o cantor de violência doméstica, o que gerou grande repercussão na mídia.

Com o casamento se aproximando, os fãs de Amado Batista aguardam mais detalhes sobre a cerimônia. O cantor, que construiu uma sólida carreira ao longo de décadas, parece ter encontrado um novo amor para compartilhar essa fase da vida. Resta agora aguardar para ver como será a celebração desse casamento tão aguardado.