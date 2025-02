"Montoya, por favor": saiba quem é o participante de reality traído ao vivo

Um participante de La isla de las tentaciones — versão espanhola do reality show Ilha da tentação — assistiu ao vivo à própria traição . A cena em que José Carlos Montoya, jogador do programa cuja proposta é testar a fidelidade de relacionamentos monogâmicos, vê a namorada, Anita, beijar outro rapaz viralizou na última quinta-feira (6/2) nas redes sociais.

No reality, cinco casais vivem em casas separadas, as quais têm mulheres e homens solteiros cujo objetivo é seduzi-los. Os participantes podem assistir a gravações que mostram o que os respectivos parceiros, que estão em lados opostos de uma ilha na República Dominicana, fazem em momentos específicos.

No vídeo que circula pela internet, Montoya assiste a câmeras que revelam a parceira deitada com outro homem. “Que nojo”, o traído proclama, incrédulo, ao ver a cena. “Como você vai se arrepender disso, meu amor.” Ele se ajoelha e grita frases como “você me explodiu por dentro” e, então, passa a correr pela praia em direção à casa em que Anita se encontra.

