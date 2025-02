Mayana Neiva estreia primeira série sobre veganismo na televisão aberta

Estreou em 25 de janeiro a série Quero ser veg, a primeira a discutir o veganismo em televisão aberta. A série apresenta cinco episódios sobre o veganismo e os mitos relativos à alimentação baseada totalmente em vegetais e que já faz parte da vida de cerca de 10 milhões de brasileiros, segundo Associação Brasileira de Veganismo. O público pode assistir à série aos sábados, às 12h30, na TV Brasil, canal de sinal aberto, disponível também nos pacotes básicos de assinatura, e transmitida ao vivo pelo app TV Brasil Play e pelo site.

Leia mais: TV Brasil estreia série ficcional gravada no Mato Grosso

A apresentação é da atriz Mayana Neiva, que, ao lado do chef de cozinha Dani Lima, aprende a cozinhar receitas, vai a feiras para fazer as compras para preparar os pratos e visita restaurantes com o objetivo de desconstruir cada um desses mitos. Os episódios também contam com depoimentos de especialistas e pessoas comuns que compartilham suas visões e experiências sobre o veganismo.

Leia mais: Dietas vegetarianas e veganas reduzem risco de morte prematura

“Fiquei muito feliz em ser convidada para apresentar um programa que nos faz repensar as escolhas alimentares de forma consciente. Vamos mostrar que o veganismo é para todos, que é possível fazer uma refeição sem carne e que essa escolha vai interferir na vida de muitos outros seres ao nosso redor. Uma refeição sem carne tem uma série de benefícios para o planeta que a gente não pode nem começar a medir. O programa vai tratar dessas questões, principalmente também das questões ligadas a sabor, desconstruindo mitos do veganismo”, disse Mayana ao Correio.

Show novo

Com uma sólida carreira como atriz, a paraibana de 41 anos também se destaca na área musical e vai apresentar o show Tá tudo dentro — que dá título ao álbum da artista – no próximo dia 12, na Bona Casa de Música, em São Paulo.

O álbum combina elementos da música nordestina com uma produção cosmopolita latino-americana. O disco é uma reinvenção pessoal, ancorando-se no tempo enquanto revisita suas raízes com um toque futurista. A influência do Nordeste se expande para a América Latina, incorporando ritmos como tango, forró, cúmbia e bolero. No show, Mayana apresentará as faixas autorais de seu disco, poesia e cordel, além de referências musicais que marcaram sua vida e história.

Mayana Neiva é atriz reconhecida por suas atuações nas telas. Entre seus trabalhos destacam-se as novelas Ti-Ti-Ti (2010), Amor eterno amor (2012), Sangue bom (2013) e O outro lado do paraíso (2017), na Globo, as quatro temporadas como protagonista da série Rotas do ódio (Globoplay), e o filme Para minha amada morta (Grafo Audiovisual). Mayana é multiartista, além de atuar, tem trabalho como cantora e projetos que unem arte, meditação e autoconhecimento, como o podcast Conversas que curam.