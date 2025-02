Novo programa de K-Pop tem PSY e Megan Thee Stallion como apresentadores

A Apple TV+ anunciou o seu novo programa de batalha musical KPOPPED, com apresentação de PSY, dono do hit Gangnam Style, e Megan Thee Stallion, vencedora do Grammy de 2021. O programa contará com colaborações inéditas entre artistas pop globais e idols do K-pop.

O programa terá oito episódios. “Em cada um deles, ícones ocidentais reimaginarão seus maiores sucessos, cooperando com artistas de K-pop de primeira linha para entregar performances de batalha espetaculares, com um público ao vivo de Seul escolhendo o vencedor da melhor nova música“, segundo a produtora.

A produção ainda não tem data de estreia confirmada e conta com Lionel Ritchie e a própria Megan Thee Stalion como produtores executivos.